Norsk bandystjerne mistar VM etter kneskade

Det var i nest siste serierunde, heime mot Ready, at Jensen fekk ein smell på utsida av det høgre kneet. Han strekte leddbandet på innsida av kneet og måtte gå av isen.

– Sidan den gongen har eg berre kvilt og sjekka om det har vorte noko betre. Men det går ikkje, rett og slett, seier Jensen til NTB.

Han hadde ein skøytetest tysdag, for å kjenne etter om det var moglegheiter for å bli med det norske landslaget til bandy-VM i Vänersborg i Sverige, men knea spelar ikkje på lag, og han må sjå meisterskapen frå sofaen.

– Det er surt, sjølvsagt, men eg får berre jobbe for å komme tilbake. Det kjem nye sjansar og det blir spennande neste år. Det er ein fordel at det blir spelt VM kvart år, for det er alltid morosamt å spele, fortset Jensen, som tidlegare har spelt sju VM for Noreg.

Han vart toppskårar i VM i Sverige i 2017 med 17 mål på fem kampar. Han er òg ein av få nordmenn som har spelt på det øvste nivået i Sverige. 28-åringen spelte for Villa Lidköping sist sesong.

Stabæk leier 2–0 i kampar i kvartfinaleserien over Mjøndalen. Den første semifinalen blir spelt 11. februar, ein kamp Jensen no håpar å rekke.

