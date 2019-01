sport

Det kom fram under pressemøtet på onsdag i Kitzbühel før verdscuprennet i helga. Det skal køyrast super-G fredag, utfor laurdag og slalåm søndag på den austerrikske vintersportsstaden.

Det høgre kneet har plaga Svindal i lang tid, og det gir han framleis problem.

Det norske laget mista tysdag Kjetil Jansrud, som brekte to fingrar då han tok seg for under den første treningsomgangen og slo venstre handa i isen.

