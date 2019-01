Fluorforbod òg i hopp

sport

Vedtaket vart gjort tysdag. Skiforbundet opplyser at det vil bli gjort stikkprøver for å sørgje for at forbodet blir etterfølgt.

– Det er prisverdig at hoppkomiteen har fokus på berekraft og gjer vedtak som styrkjer dette arbeidet. Vidare er dette eit vedtak som òg kan ha ein kostnadsreduserande effekt, sidan vi i NSF Hopp kontinuerleg jobbar for at hoppsporten skal bli så lite økonomiske ekskluderande som mogleg, så opplever vi at dette vedtaket støttar opp om det òg, seier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Han oppfordrar klubbar og miljø til å følgje vedtaket.

Debatten om fluor i smøreprodukt er sentral i skiidrettane. Arrangøren av Vasaloppet er blant dei som no erstattar fluorprodukta med alternativ utan fluor i den offisielle smøreservicen i Mora og Sälen.

