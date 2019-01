Olsbu Røiseland på tredjeplass, tsjekkisk overrasking vann

sport

Olsbu Røiseland hadde éin siger og ein fjerdeplass som best på sprint denne sesongen før rennet på torsdag. I Antholz vart ho nummer tre, slått med 3,5 sekund.

Froland-løparen bomma éin gong på liggjande skyting og fylte så på ståande. Ut frå siste skyting var ho 10,1 sekund bak teten på sjetteplass. Olsbu Røiseland leverte ein solid sisterunde, men klarte ikkje å ta inn verken Davidova eller Kaisa Mäkäräinen.

Tredjeplassen sikra ho seg likevel på den siste dryge kilometeren.

Bakfrå kom tyske Laura Dahlmeier, men stjerna som gjekk sist ut av alle klarte ikkje å matche avsluttinga til Olsbu Røiseland. I mål skilde det sju tidelar.

Vinnaren Davidova er ein av Egil Gjellands tsjekkiske elevar. Ho var feilfri på standplass og leverte ein rask sisterunde. Med Davidovas siger har dei seks sprintrenna for kvinner denne sesongen fått seks ulike vinnarar.

Kaisa Mäkäräinen, Dorothea Wierer, Olsbu Røiseland, Lisa Vittozzi og Anastasiya Kuzmina har alle vunne.

Tiril Eckhoff hadde 16.-plass som best på dei fire sprintane ho har gått denne vinteren. Ho vann sprinten i Antholz i fjor. Fossum-løparen bomma ein gong på liggjande skyting, men låg likevel godt an før ståande. Der øydela ein ny strafferunde moglegheitene for ei ny topplassering.

Til slutt vart det 15.-plass.

Ingrid Tandrevold leverte feilfri skyting på fellesstarten i Ruhpolding sist. Torsdag var ho feilfri på liggjande. På ståande skyting måtte ho derimot ut i to strafferundar. Det heldt berre til 24.-plass.

Synnøve Solemdal var først ut av dei norske og ein bom på kvar av skytingane, og enda 2.34,6 sekund bak på ein svak 69.-plass.

(©NPK)