Kjapp remis for tet-Carlsen

Då vart han einig med aserbajdsjanaren Teimour Radjabov at nok var nok.

Dermed står den norske verdsmeisteren med 7,5 av 11 moglege poeng i storturneringa i Nederland. Sjansen er likevel stor for at Carlsen framleis er samanlagtleiar før dei to avgjerande partia.

Berre Anish Giri kan klatre opp på 7,5 poeng med siger. Carlsen fortalde i eit intervju med arrangøren at han hadde følgt med på nokre av partia til konkurrentane.

– Men det betyr ikkje så mykje. Eg har eit parti i morgon (laurdag) og eit dagen etter det, og det er det eg fokuserer på, sa han.

Carlsen sa òg at han hadde lagt merke til noko anna.

– Eg har observert at det ikkje skjer så mykje i dei partia eg har svarte brikker. Det er ein trend, meinte han.

Laurdag skal Carlsen spele i kvitt mot polske Jan-Krzysztof Duda. Søndag blir det heile avgjort når han møter heimefavoritten Anish Giri med svarte brikker.

