Domsutvalet droppar Viking-bot, men Stabæk og Strømsgodset må betale

Banestorming er ikkje lov i samsvar med NFFs regelverk. Derfor meinte påtalenemnda til forbundet at det var naturleg å bøtelegge Viking for episoden som skjedde 11. november i serieavslutninga i 1. divisjon.

Men den oppfatninga har ikkje doms- og sanksjonsutvalet, som har valt ikkje å følgje innstillinga. I konklusjonen blir det påpeika at banestorminga på Viking stadion ikkje er samanliknbar med andre tilfelle, der det i «større eller mindre grad har vært preget av aggresjon, provokasjon eller har omhandlet fysiske elementer».

Vidare står det at det er formildande at «tilskuerne tok seg ut på spillebanen i glede for å feire klubbens opprykk til Eliteserien».

Viking hadde opphavleg godteke bota på 5000 kroner.

Det var rett etter kampslutt i Vikings 3-1-siger over Kongsvinger at fleire tusen menneske storma grasteppet i full gledesrus. Trepoengaren gjorde at klubben vann 1. divisjon og rykte opp saman med Mjøndalen.

Påtalenemnda kan anke avgjerda til doms- og sanksjonsutvalet. Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saka først.

Bøter til SIF og Stabæk

Derimot vankar det bøter på Strømsgodset og Stabæk, opplyser NFF.

Doms- og sanksjonsutvalet straffar Strømsgodset etter at supporterane til klubben tok i bruk pyroteknikk i cupkampen mot Lillestrøm 31. oktober. Også i seriekampen mot Stabæk 24. november vart det sett fyr på ein røykeffektboks, i tillegg til at fleire supporterar storma banen etter kampslutt.

For blir ilagt Strømsgodset ei bot på til saman 20.000 kroner, 15.000 for bruk av pyro, og dessutan 5000 for banestorming.

Stabæk må betale 10.000 kroner etter at ei gruppe supporterar tok seg inn på banen i den nemnde kampen mot Strømsgodset. Supporterane gjorde det i to puljar og på eit tidspunkt der fleire av supporterane til motstandarlaget allereie hadde teke seg inn på banen.

«Det legget også til grunn at fleire av Stabæk-supporterne var forbannet og aggressive overfor Strømsgodset-supporterne»

