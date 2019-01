Tertnes vann toppkampen mot Storhamar

sport

Dermed slutta Tertnes seg til Storhamar på 16 poeng, rett nok med ein kamp meir spelt. Vipers Kristiansand har sjansen til å skaffe seg seks poengs luke på tabelltopp.

Det vart ein jamn og tett toppkamp i Haukelandshallen. Avgjerda fall då det stod tolv sekund att. Då sette Hermine Motzfeldt Auberg inn dei siste måla i kampen og sørgde for at Tertnes vann 29–28.

Storhamar kom utan storscorar Heidi Løke. I tillegg var viktige spelarar som Moa Fredriksson og Gabriella Juhasz heller ikkje med til Bergen. Det var tydeleg eit sakn for hedmarkingane.

Etter ein fartsfylt første omgang tok Tertnes med seg ei tremålsleiing, mykje takka vere Tertnes-keeper Marie Davidsen, som i periodar stod som ein levande vegg. Framover på banen hadde Thea Stankiewicz markert seg med fem mål, mellom anna den finaste scoring i omgangen på ein flyg.

Til pause leidde Tertnes 13–9.

Leiinga ete opp

Tre minutt etter pausen var tremålsleiinga ete opp og laga var like langt, 16–16. Det som gjekk stong inn for Tertnes i første omgang gjekk stong ut i starten på andre omgang. Plutseleg var Storhamar i leiinga med to mål.

På det meste leidde Storhamar med fire (23-27), men Tertnes beit tennene saman og kjempa seg til alle poenga. 40 sekund før full tid stod det 28-28, men i det siste angrepet i kampen fast Auberg fast resultatet til 29–28 til full jubel for supporterane for heimelaget.

Madeleine Hillby vart toppskårar for Tertnes med åtte mål, mens Ellen Marie Hellern Folkvord vart toppskårar for Storhamar. Ho sette sju ball i nettet.

Nedtur

Dermed fekk hedmarkingane ein nedtur etter at dei laurdag sørgde for at kvartfinaledraumen i EHF-cupen framleis lever med siger mot rumenske Magura Cisnadie.

I ein annan kamp onsdag fekk tittelgrossist Larvik nok eit trykk med bortetap mot tabelljumbo Krim Kongsberg. Vertane vann 24–21 og gav Larvik det fjerde serietapet i sesongen. Larvik er på same måten som Fredrikstad to poeng bak Storhamar og Tertnes.

Skrim fekk på si side kontakt med laga på rett side av strekane.

