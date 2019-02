Solskjær vil sjå Martial følgje i Ronaldos fotspor

sport

Torsdag offentleggjorde Manchester United at Martial har signert ein ny kontrakt som bind han til klubben iallfall til sommaren 2024, med opsjon på ytterlegare forlenging.

Det er venta at den 23-årige franskmannen vil riste av seg skaden som sette han utanfor kampen mot Burnley i midtveka i tide til å spele bortekampen mot Leicester søndag. Han har scora ti mål denne sesongen, men er framleis ikkje stabil nok, og Solskjær meiner det er mykje rom for utvikling.

Solskjær peikar på Ronaldo, som han på nært hald såg utvikle seg frå ein uferdig tenåring til ein spelar i ypparste verdsklasse. Det gjorde han med knallhard treningsinnsats.

– Ein må ha forbilde, og ein må leite etter utfordringar. Ein kan ikkje vere tilfreds med det ein kan og gjer i augneblinken. Eg snakkar om det eg opplevde her med Cristianos utvikling, og kva Anthony kan oppnå. Det handlar om kva Cristiano har vorte, og korleis han kom dit, sa Solskjær fredag.

Martial scora 17 mål i den første sesongen sin som United-spelar, men har ikkje greidd å kopiere det sidan. Førre sesong sleit han, og han kom ikkje med i VM-troppen til Frankrike. Sidan Solskjær etterfølgde José Mourinho har pilene peika oppover.

Fantastisk avsluttar

– Det har gått opp og ned for han i klubben. Det er ikkje lett å vere ung gut som flyttar til eit anna land, men no veit han at han skal vere her i overskodeleg framtid, og eg trur på han. Det gjer eg verkeleg, sa Solskjær.

– Han er ein fantastisk avsluttar, med store tekniske evner. Han er ung, men han er intelligent og kan fotball.

Han meiner at Martial har potensial til å score minst 20 mål kvar sesong.

– Eg vil sjå han springe meir i bakrom, for han missar nesten aldri målsjansar. Når han får moglegheiter, er han ein fantastisk avsluttar, men det handlar om å komme til fleire sjansar. Eg seier alltid til han at han må lese spelet og snuse seg fram til der det kjem til å skje noko, sa Solskjær.

Tilfreds med stallen

Han håper at David de Gea vil følgje Martials døme og signere ein ny kontrakt.

– Klubben jobbar mot nokon av spelarane. Eg veit ikkje kor langt forhandlingane er komne, men klubben har gjort det klart at vi vil behalde dei beste spelarane våre, sa han.

Det kom ikkje nye spelarar inn før overgangsvindauget lukka, og Marouane Fellaini er på veg til kinesiske Shandong Luneng. Det kinesiske overgangsvindauget er ope ein månad til, og den overgangen vil truleg fullførast snart. Solskjærs stall blir dermed redusert til 25 mann, men han er tilfreds med valmoglegheitene.

– Vi har ein tøff månad føre oss, men det er ein stor stall, og Marcos Rojo er den einaste som er ute ei stund. Resten er friske og tilgjengelege, sa han.

