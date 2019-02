Fire vil arrangere X-Games i Noreg i 2020

sport

– Vi er fornøgde med tilbakemeldingane, og går no i gang med å planleggje programmet. Vi skal besøkje alle kandidatane i nær framtid. Målet er å lage eit X-Games verda ikkje har sett maken til – med alle sommar- og vinteridrettane i eitt arrangement, seier Henning Andersen, som leier X-Games i Noreg, i ei pressemelding.

Prosjektet, som arrangøren har gitt namnet Visjon 2020, har allereie fått ei såkalla verbalstøtte av stortingsfleirtalet (H, V, Frp og KrF). Arrangøren (SAHR) har informert Kulturdepartementet om at dei arbeider med ein søknad på 45 millionar kroner.

Eigaren av X-Games, det amerikanske mediehuset ESPN, ønsker at X-Games Norway 2020 går av stabelen i mars neste år.

– Det er eit bra tidspunkt for oss med gode føresetnader for å produsere nok snø til halfpipe og slopestyle, som krev mykje snø. Uansett så krev dette at vi kan stadfeste og lansere arrangementet i vår, seier Andersen.

(©NPK)