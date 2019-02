Liverpool bekreftar Gomez-operasjon

sport

Det har den siste tida lege i korta at Gomez trong ein ny operasjon, og måndag kom Premier League-leiaren med stadfestinga.

21-åringen har vore på sidelinja sidan han skadde seg i kampen mot Burnley 5. desember. Då var det venta at han ville vere ute i seks veker, men rehabiliteringa har ikkje gått slik han og Liverpool såg for seg.

– Det er eit tilbakeslag for guten og for oss. Før skaden var han i fantastisk form, men han er for sårbar til å ta nokon sjansar. Han kjem tilbake når han er klar for det, seier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Før skaden stod Gomez med 18 kampar for raudtrøyene denne sesongen. Det er ikkje klart når han er tilbake på bana, men Liverpool opplyser at det truleg vil skje før sesongslutt.

– Openbert er det vanskeleg å svelgje at eg er ute lenger enn vi først trudde, men det er ein del av jobben og fotballindustrien, seier Gomez.

(©NPK)