Fifa førebur bruk av VAR i fotball-VM for kvinner

Fifa har fått kritikk for ikkje å forplikte seg til å bruke VAR i sluttspelet til kvinnene i Frankrike til sommaren, sjølv om videodømming vart brukt i VM for menn i Russland i fjor. No ser det ut som klarsignal for VAR truleg likevel blir gitt.

– Den endelege avgjerda om eventuell bruk av VAR i VM for kvinnene vil bli fatta av Fifa-rådet, opplyser Fifa til AP. Neste rådsmøte er i Miami i mars.

Dei 27 dommarane og 47 assistentane som er førehandsnominerte til VM-sluttspelet i sommar er på ei førebuande samling i Qatar, der dei også dømmer kampar i ei turnering for G-17-laga til store klubbar.

– Det er same type førebuingane som dommarane i VM for menn fekk. For å gi dommarane best mogleg førebuing får dei VAR-trening, og dei dømmer kampar i Al Kass-turneringa, opplyser Fifa. Blant deltakarane i turneringa er gutelaga til Real Madrid og Paris Saint-Germain.

Det er eit sjeldan tilfelle at kvinnelege dommarar blir brukte i ei turnering for mannlege spelarar. Claudia Umpierrez frå Uruguay tok måndag den første VAR-avgjerda i turneringa då ho annullerte eit mål for offside etter videogjennomgang.

– Det er ei turnering med kampar som betyr noko, og det er beste måte å øve, fortset Fifa i fråsegna.

– VAR er berre ein del av førebuingane. Dei blir òg trena i å lese spelet, posisjonere seg riktig og halde ei konsekvent linje i dømminga.

Mens alle dommarar og assistentar til VM er kvinner, er VAR-assistentane menn. Dei har erfaring frå VM i fjor, eller frå turneringar som allereie nyttar VAR. Ingen nasjonale kvinneseriar har så langt innført videodømming.

Inntil no har Fifa avvist spørsmål om VAR i kvinne-VM, noko som har ført til kritikk frå fleire hald.

USAs landslagssjef Jill Ellis har uttalt at det vil vere «krenkjande» om kvinnene ikkje får tilgang til VAR i VM, og Englands landslagssjef Phil Neville har også teke sterkt til orde for bruk av VAR.

Då VM-dommarane vart nominerte i desember, var det ingen indikasjon på om dei ville få tilgang til videoteknologi, men no verker det meir enn sannsynleg at Fifa-rådet vil gi grønt lys i mars.

