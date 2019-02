Uefa skal diskutere å fjerne bortemålsregelen

sport

Bortemålsregelen vart innført i 1965 for bruk i den dåverande cupvinnarcupen. Etter kvart vart den innført i alle Uefas klubbturneringar.

Regelen inneber at viss det samanlagt endar uavgjort i turneringar med heime- og bortekamp, går laget med flest scoringar på bortebane vidare. Regelen skulle oppmuntre lag til å spele mindre defensivt på bortebane og fører også til at det skal meir til før ein kamp må avgjerast i straffesparkkonkurranse.

I seinare år har stadig fleire ytra seg kritisk til regelen. Under ei samling for europeiske elitetrenarar i Uefa-hovudkvarteret i Nyon i fjor haust tok trenarnamn som Carlo Ancelotti, José Mourinho, Arsène Wenger og Thomas Tuchel til orde for å avskaffe bortemålsregelen.

– Trenarane meiner at det ikkje er like vanskeleg å score på bortebane som før, og dei meiner at vi bør sjå nærare på regelen. Det kjem vi til å gjere, sa Uefas visegeneralsekretær Giorgia Marchetti då.

Han sa at trenarane trekte fram at sjølv om regelen oppmuntrar bortelag til å angripe meir, gjer den samtidig heimelaga meir defensive fordi verdien av å halde nullen heime er så stor.

Det er lite truleg at Uefa-styret allereie onsdag fattar eit endeleg vedtak, men ein kan rykke eit steg nærare avvikling av bortemålsregelen.

(©NPK)