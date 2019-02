Godt billettsal til Noreg – Sverige

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund til NTB. I 2018 hadde Lars Lagerbäcks menn eit snitt på 8.480 tilskodarar på eige gras. Til no har den meste besøkte Ullevaal-kampen under svenskeleiing vore oktobermøtet med Slovenia i fjor (14.712).

– Vi har selt jamt og trutt med billettar dei siste vekene. Trass i at vi er i vintermodus, er langsidene i ferd med å bli utselde. Dei sterke sportslege resultata i fjor med gruppesiger i Nations League har gitt folk trua på landslaget, og vi gler oss stort til den første heimekampen i år i EM-kvalifiseringa, seier NFFs kommunikasjonsdirektør Svein Graff og fortset:

– Vi er utan tap på heimebane under Lars Lagerbäck, og det blir fotballfest på eit fullsett Ullevaal stadion i slutten av mars.

NFF erkjenner at tilskodarsnittet i fjor ikkje var godt nok.

– Nations League var nytt og ukjent for mange då det vart introdusert i fjor, og det bidrog til at mange nasjonar opplevde låge tilskodartal heime. Vi hadde eit snitt på 8480 tilskodarar på Ullevaal i fjor. Det er ikkje godt nok. Vi siktar høgare i år når den tradisjonelle EM-kvalifiseringa startar, og for Noregs del betyr det attraktive lag som Spania og Sverige i gruppa, seier Graff.

Noreg startar EM-kvalifiseringa borte mot Spania i Valencia laurdag 23. mars. Tre dagar seinare går heimekampen mot Sverige.

