Olimb og Reichenberg sikra norsk siger mot Frankrike

sport

Etter to mållause periodar sørgde Olimb og Alexander Reichenberg for norsk jubel i austerrikske Klagenfurt.

Med Adrian Saxrud Danielsen i utvisingsboksen braut Patrick Thoresen ei fransk pasning og sende Olimb igjennom. Åleine mot Henri-Corentin Buysse var 30-åringen kald som ein fisk og sikra norsk leiing i undertal 3.32 minutt ut i siste periode.

Under tre minutt før avgjorde Reichenberg resultatet då han hamra inn 2–0.

Turneringa i austerrikske Klagenfurt kan bli avgjerande for Petter Thoresens framtid som landslagssjef. Han er på utgåande kontrakt, og generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund har tidlegare uttalt at turneringa er viktig med tanke på om Thoresen framleis er landslagssjef etter at VM i Slovakia i mai i år er over.

Noreg møter Danmark fredag, mens vertsnasjon Austerrike ventar laurdag.

(©NPK)