Privat gravferd for Matti Nykänen

Torsdag vart det teke til orde for at staten skulle betale Nykänens gravferda. Det ville i så fall vere første gong på 30 år at ein idrettsutøvar vart vist den æra. Seinare same dag, sa kultur- og idrettsminister Sampo Terho at dette likevel ikkje er aktuelt, skriv Dagbladet.

– Eg har snakka med Matti Nykänens nære pårørande. Etter å ha vurdert det, har dei bedt meg om å informere om at dei ønsker å halde gravferda i familien, utan ein statleg seremoni. Eg håpar dei får styrke i sorgarbeidet. Mattis prestasjonar vil bli heidra på andre måtar, skriv ministeren på Twitter.

Nykänen, som hadde enorm suksess i hoppbakken på 1980-talet, døydde måndag, 55 år gammal. Hopplegenda vann fire OL-gull (tre av dei i Calgary i 1988) og fem VM-gull, mens han i verdscupen vann 46 enkeltrenn og tok fire samanlagtsigrar. I sesongane 1982/83 og 1987/88 gjekk han også til topps i den tysk-austerrikske hoppveka.

I 1985 og 1988 vart Nykänen kåra til årets idrettsutøvar i Finland. Med den enorme suksessen blir han rekna som ein av dei aller største i hoppsporten.

