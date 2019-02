Russland tilbake i den paralympiske komiteen

sport

IPC meiner at reformer innan russisk idrett for å slå ned på doping og hindre involvering frå styresmaktene i juks er tilstrekkeleg for å la russiske utøvarar konkurrere under eige flagg i Paralympics i Tokyo i 2020.

Komiteen har samtidig gitt opp å krevje at Russland godtek konklusjonane i den såkalla McLaren-rapporten om omfattande og systematisk doping innan russisk idrett.

Det var innhaldet i denne rapporten som førte til utestenginga i 2016, og som også førte til at Russlands olympiske komité og ei rekkje russiske utøvarar ikkje fekk delta i OL i Sør-Korea.

– Russland vil truleg aldri akseptere innhaldet i McLaren-rapporten, seier IPC-president Andrew Parsons.

(©NPK)