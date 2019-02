Bendtner tilbake på trening 22. februar

sport

Det skjer etter at han er kvitt fotlenka. Rosenborg-spissen sonar ein dom som gjorde at han må bruke fotlenke i 50 dagar.

Han vart dømt i byretten i København 2. november for vald mot ein taxisjåfør.

Rosenborg er akkurat komme heim frå ein treningsleir i Portugal.

– Det seier seg sjølv at han har vore sakna. Vi ønsker alltid å ha alle spelarane tilgjengeleg når troppen er samla, men det er ikkje slik at vi har brukt tid på å ergre oss over at han ikkje var der, seier sportssjef Stig Inge Bjørnebye til B.T.

Bendtner anka først dommen, men eit par veker seinare vedtok han dommen, og det vart inga ankesak.

Valdsepisoden skjedde natt til søndag 9. september. Taxisjåføren fekk dobbelt kjevebrot og vart seinare operert.

Nicklas Bendtner har ikkje spelt for Rosenborg sidan cupfinalen 2. desember.

