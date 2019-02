FA vil straffe Klopp for dommarutsegner

sport

Klopp antyda etter kampen 4. februar at Kevin Friend innsåg at leiarmålet til Sadio Manes for Liverpool burde ha vore annullert for offside, og at han deretter dømde i favør West Ham.

– I 50-50-situasjonar blir det alltid frispark til det andre laget, sa Klopp.

– Vi hevdar at kommentarane hans i intervju etter kampen var i strid med regelverket sidan dei trekte integriteten til dommaren i tvil og/eller antyda partisk dømming, heiter det i ei fråsegn frå FA.

Klopp har frist til 18. februar med å svare på skuldinga.

