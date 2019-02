Haugan frå Molde til Östersund

sport

Kontrakten på 3,5 år blir bekrefta på nettsida til klubben.

Haugan, som var på utlån hos Hødd førre sesong, har trena med ÖFK dei to siste vekene.

– Eirik er ein talentfull spelar som har gjort det riktig bra i tida han har trena og spelt for oss, seier Östersund-trenar Ian Burchnall.

Eirik Haugan slo gjennom i tidleg alder og har spelt over 40 landskampar på aldersbestemde lag for Noreg. Han kjem frå Molde og reiste som 18-åring til Marseille og var der i to år.

– Kjempemorosamt å få vere ein del av ÖFK no i 3,5 år framover. Ian og klubben har sagt at dei har tru på meg og det kjennest godt å vere her, seier Haugan.

ÖFK-trenaren har ei fortid i Viking.

