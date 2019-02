Kristoffersen fnyser av sjuk Hirscher

sport

Marcel Hirscher er i Åre for å forsvare både VM-gullet i storslalåm og slalåm frå St. Moritz for to år sidan.

Men to dagar før storslalåmrennet i den svensken VM-byen slit austerrikaren med forkjøling og vond hals. Den småsjuke 29-åringen droppa dermed ein planlagd pressekonferanse onsdag.

Henrik Kristoffersen har hatt mange tøffe duellar mot Hirscher dei siste sesongane. I vinter har alle gått i favør Hirscher. At den argaste konkurrenten hans slit med helsa speler inga rolle, meiner Kristoffersen.

– Det har ikkje noka tyding for rennet. At han droppar pressetreff og ikkje er så mykje saman med sponsorar, kan eg forstå. Men noka stor rolle for rennet har det ikkje, seier nordmannen til NTB.

Hirscher har vunne verdscupen samanlagt dei sju siste sesongane. Han har stort sett vunne alt han har stilt opp i både i storslalåm og slalåm denne sesongen.

Storslalåmrennet går fredag, mens slalåmrennet avsluttar meisterskapen søndag.

