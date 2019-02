L'Abée-Lund vart VM-reserve

sport

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Erlend Bjøntegaard og Lars Helge Birkeland skal i utgangspunktet forsvare dei norske fargane i Sverige i neste månad.

Henrik L'Abée-Lund må nøye seg med status som reserve og er i utgangspunktet ikkje tiltenkt å gå nokon distansar i Østersund.

Før rennene i Antholz nyleg hadde både L'Abée-Lund og landslagskollega Erlend Bjøntegaard press på seg til å vise VM-form. Bjøntegaard responderte best av dei to ved å bli nummer to på sprinten i den italienske skiskyttarmetropolen.

Med det sikra han seg VM-billett.

Også i OL i fjor var L'Abée-Lund reserve.

– Det er ikkje noko morosamt. Det er lenge å gå der og sparke i snøen og vente på å gå skirenn, seier Oslo-guten til NRK.

Kva utøvarar som går kva for distansar i Østersund, er samtidig ikkje offentleggjort så langt. Sikkert er det likevel at den store skiskyttaren i vinter på herresida, Johannes Thingnes Bø, går alle renn.

