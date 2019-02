Mange vil gifte seg under Vasaloppet

sport

Så langt har 13 par takka ja til tilbodet om å kombinere det ni mil lange kraftprestasjonen mellom Sälen og Mora med å bli rette ektefolk.

– Kjempeartig. Vi har måtta hente inn fleire prestar som skal tenestegjere under Vasaloppveka, seier sokneprest Matts Sandström i Mora.

Han hadde sjølv ideen til det litt spesielle tilbodet. Prestegarden i Mora er plassert berre få meter frå målområdet for Vasaloppet og ligg såleis gunstig til for gifteklare langrennsentusiastar, meinte soknepresten.

Arrangøren av den svenske langrennsklassikaren beit på med ein gong då Sandström lanserte tankane sine.

– Vasaloppet betyr mykje for mange menneske. Dei trenar saman og går rennet saman, og det er mykje meir enn berre ein happening. Akkurat som eit giftarmål, seier Sandström.

– I starten var vi bekymra for at ikkje eit einaste par ville takka ja, men no skal vi hjelpe heile 13 par med å gifte seg, og det er sjølvsagt gøy, legg soknepresten til.

Vigslene er fordelte på fleire av renna under Vasaloppsveka. Etter Kortvasan fredag 23. februar skal mellom anna to par viast.

Ikkje overraskande er det likevel den store Vasaloppsdagen på søndag som er den mest populære. Sju par har så langt gitt beskjed om at dei vil gifte seg etter å ha lagt bak seg dei ni mila frå Sälen.

(©NPK)