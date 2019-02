NFF-styret vil gi gullklokke først ved 50 landskampar

sport

Ordninga vil – om forslaget blir vedteke – gjelde for alle som debuterer etter innføringa.

– Dei som i dag står med éin landskamp vil framleis oppnå gullklokka ved 25 kampar, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

Årsaka til at fotballstyret har foreslått å auke kamptalet for å få gullklokka, er at ein i dag spelar langt fleire kampar enn tidlegare.

John Arne Riise har med sine 110 landskampar flest i Noreg. Av dei aktive landslagsspelarane er det Rune Almenning Jarstein som er flest kampar med sine 52.

