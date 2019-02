Shiffrin: – Åre fortener ikkje å vere OL-bakke

sport

Sverige skal søke vinter-OL i 2026 med Åre som vertsstad for dei alpine øvingane. Det synest Shiffrin er ein dårleg idé.

I VM har starten vorte flytta ned i seks av åtte konkurransar på grunn av snø, skodde og kraftig vind.

– Om det er slike forhold for ofte så synest eg ikkje at ein skal køyre OL her. Det fortener ikkje å vere ei OL-bakke. Du ønsker ikkje å vere nøydt til å køyre frå reservestarten, seier Shiffrin.

Amerikanaren står med to medaljar så langt i VM (gull i super-G, bronse i storslalåm) og er favoritt før slalåmrennet på laurdag. Fråsegnene hennar møter motstand hos presidenten i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Gian Franco Kasper, som meiner at alpinbakkane i Åre er av toppklasse.

Roser OL-kandidatane

– Det er eit luksusproblem for oss. Begge stadene har mykje erfaring med verdscup i alle disiplinar, seier han om dei moglege OL-arrangørane Åre og italienske Cortina/Bormio.

Kasper seier at vêrutfordringane i VM i år trass alt ikkje har gjort at mange outsiderar har vunne konkurransane.

– Om ein mexicanar vinn utfor, ville det ikkje vore den beste reklamen for skisporten. Men vi er utandørs, og vi må jobbe for å takle vêret. Det finst enkelt og greitt ikkje noko 100 prosent rettferdig verdsmeisterskap, seier FIS-toppen i eit intervju med DPA.

