Elleve kampar utestenging for takling mot dommar

Episoden fann stad i ein kamp mot Karlskrona. Sandström sende linjedommar Oscar Leander Olsson i isen og fekk matchstraff.

Tysdag konkluderte Sveriges ishockeyforbund med elleve kampar utestenging for 28-åringen.

– Lucas Sandström har god oversikt, og det blir lagt til grunn at han er heilt klar over at det er linjemannen han dyttar. Åtferda – å fysisk gå laus på ein dommar på dette viset – er heilt uakseptabelt og skal føre til ei merkbar straff, heiter det i avgjerda til forbundet.

Ifølgje Aftonbladet er det annan gong denne sesongen at Sandström blir utestengd for angrep på ein dommar. Sjølv hevdar han det var eit uhell.

– Eg prøver å nå Karlskrona-spelaren og rekk ikkje å reagere på at dommaren står der. Eg synest det er ganske tydeleg at eg ikkje dyttar han. Det er litt kontakt, og han får eit feilskjer. Men eg ville aldri ha dytta ein dommar, sa Sandström etter den nemnde kampen.

