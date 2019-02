Kristoffersen slit framleis i parallellslalåm

sport

Rælingen-alpinisten slit tungt med å løyse koden for å lykkast i byrenn. I den heilnorske duellen med Solevåg tysdag kom han til kort med totalt 34/100 sekund. I første omgang vart han slått med 41 hundredelar.

Den nybakte verdsmeisteren i storslalåm har framleis til gode å ta seg vidare frå første runde i parallellslalåm i verdscupen.

Tidlegare på dagen vart det kjent at Kristoffersen ikkje skal trene med landslaget resten av sesongen. Han skal i staden trene for seg sjølv. Bakgrunnen er at det skal ha vore vanskeleg for dei andre landslagsutøvarane og støtteapparatet å samarbeide med Kristoffersen. I januar sa teknikktrenar Stefan Kornberger opp på dagen etter ein konflikt med 24-åringen.

Slått ut av Shiffrin

Solevåg var einaste norske deltakar i kvartfinalen. Han låg berre 4 hundredelar bak Marco Schwarz etter første del, men i den andre gjennomkøyringa kom han litt bakpå. I mål måtte han sjå seg slått av austerrikaren med 15/100 sekund.

Som venta fekk Ragnhild Mowinckel det for tøft då motstandaren var sjølvaste Mikaela Shiffrin. Den amerikanske slalåmdronninga slo Molde-jenta med 33/100 sekund i første del av åttedelsfinalen.

I motsetning til Shiffrin valde Mowinckel å ikkje bokse seg forbi portane. Det var ikkje taktisk smart, og det gjekk ikkje betre i andre omgang. Då fall ho like før mål.

Kristin Lysdahl vart slått ut av heimehåpet Frida Hansdotter med 87/100 sekund.

Sikra slalåmkula

Marcel Hirscher tok seg enkelt vidare då han slo Victor Muffat-Jeandet med 94 hundredelar. Sidan han med det ville bli dårlegast nummer åtte i rennet på tysdag, sikra Austerrike-stjerna seg samanlagtsigeren i slalåmcupen for sjette gong i karrieren.

I kvartfinalen vart det stopp for Hirscher. Der vart høgreiste Ramon Zenhäusern for sterk med eit drygt halvsekund. Sveitsaren gjekk heile vegen til finalen, og akkurat som i fjor slo han André Myhrer. Sverige ventar framleis på sin første heimesiger i det årlege byrennet.

På kvinnesida vann Shiffrin finaleduellen med tyske Christina Geiger. Dermed gjorde ho som Hirscher og vann slalåmcupen for sjette gong.

(©NPK)