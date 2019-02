Kristoffersen trenar på eiga hand ut sesongen

sport

Kristoffersen blir ikkje utestengt frå landslaget, men det er bestemt at han skal trene for seg sjølv. Det står att fire alpinhelger på verdscupkalenderen.

– No fokuserer vi på resten av sesongen og gjer tilpassinga i treningsopplegget. Henrik kjem til å trene for seg sjølv, og det er snakk om åtte til ti treningsdagar, seier sportssjef for alpinistane Claus Ryste til NRK.

Bakgrunnen er at det skal ha vore vanskeleg for dei andre landslagsutøvarane og støtteapparatet å samarbeide med Kristoffersen. I januar sa teknikktrenar Stefan Kornberger opp på dagen etter ein konflikt med Rælingen-alpinisten.

– Med bakgrunn i konflikten og alt som har vore, er det greitt for alle partar å ha fokus på treningsarbeidet og gjennomføringa av sesongen. Det er den beste løysinga, seier Ryste.

