Hemmeleg Fifa-val av VM-arrangør i 2023

Førre tysdag starta bodrunden om å få fotball-VM for kvinner i 2023. Prosessen framover blir nokolunde lik som ved tildelinga av verdsmeisterskapet til herrane, men éin ting er ulikt:

Der det for mennene er open avstemming, vil det for kvinne-VM i 2023 vere ei lukka utveljing. 37 menneske frå Fifa-styret vil i mars 2020 møtast i eit lukka møte for å diskutere og velje arrangørland.

Den «hemmelege» løysinga blir vald trass i skuldingar om korrupsjon då vertslandet for fotball-VM for herrar i 2018 og 2022 vart valt.

Australia, Colombia, Japan og Sør-Afrika har alle vist interesse for å arrangere fotball-VM om fire år.

VM i år blir arrangert i Frankrike frå 7. juni til 7. juli.

