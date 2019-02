sport

Skiforbundet ønskte at FIS-kongressen i 2020 ikkje skulle arrangerast i Pattaya. Dit blir kongressen flytta etter at Marrakech i Marokko sa frå seg jobben.

– Pattaya er ikkje berre sexindustri. Etter det eg veit, er det ein by med fasilitetar for å halde store kongressar. Byen har òg den luksusen vi treng for delegatane våre, sa Kasper i Seefeld etter eit spørsmål frå norske Nettavisen.

Han la til at «alle større byar har prostituerte».

Kasper har vore FIS-president i 25 år.

