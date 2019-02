Samuelsen bekreftar: Leigd ut til FKH

sport

– Eg speler for FKH iallfall fram til sommaren. Og det kan godt hende at eg blir lenger viss dette fungerer for alle partar, seier Samuelsen til Haugesunds Avis.

Venlo, klubben Samuelsen spelte for frå juli til februar, hadde altså rota saman Haugesund og Aalesund. Samuelsen skal heim til Haugesund på lån, og han varslar at han er i god form.

– Eg er i veldig, veldig god form. Jo, eg er kanskje i mitt livs form. Vi får sjå, seier han til avisa.

Samuelsen spelte dei første fotballkampane sine som Djerv 1919-speler før han gjekk til Vard. I 2012 vart han henta til Manchester City, der han spelte juniorfotball fram til 2015. Då vart han seld til West Ham, ein klubb han framleis er eigd av den dag i dag. Han har vore på lån i Peterborough, Blackburn, Burton og seinast Venlo sidan 2015, utan noko særleg hell i nokon av klubbane.

– Eg treng å spele fotball. Eg såg at det truleg ville bli lite speletid i Venlo fram mot sesongslutt. Eg ønskte meg til FKH. Eg kjenner klubben og spelarane, eg kjenne byen – og eg kjenner Jostein Grindhaug og kva han står for. No er eg veldig glad for at det gjekk i orden. Og eg gler meg stort til å spele på Haugesund stadion, fastslår midtbanemannen.

