Parr og Glesnes forlenger med Strømsgodset

– Eg har hatt gode samtalar med Jostein (Flo) og Bjørn Petter (Ingebretsen) og er veldig glad for å få dette på plass. Eg har vore i Strømsgodset i tre år no og vorte veldig glad i klubben og folka som jobbar her, seier Parr til nettstaden til klubben.

30-åringen kom frå Ipswich før 2016-sesongen. Han har tidlegare spelt for Lyn, Aalesund og Crystal Palace.

Også kaptein Jakob Glesnes har signert ein ny kontrakt med drammensarane. 24-åringen kom frå Sarpsborg 08 i 2016.

– Både eg og laget har noko ugjort etter dei siste sesongane, og eg synest det er spennande å få vere med å bygge opp noko nytt i Godset. Eg har veldig trua på det som skjer i klubben. Eg synest det blir godt jobba på fleire område, seier Glesnes.

