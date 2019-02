Molde og Sarpsborg vann i Spania

sport

Molde vann 3–1 over Nõmme Kalju takka vere scoringar av Fredrik Aursnes, Erling Knudtzon og Martin Ellingsen. Det var den første av tre kampar for laget under Marbella-opphaldet. Tysdag ventar Lokomotiv Moskva, mens latviske Ventspils er motstandar fredag 1. mars.

Sarpsborg skulle eigentleg møtt Nõmme Kalju fredag, men bytte motstandar og vann 3–2 over Ventspils. Kristoffer Larsen scora dei to første måla, Jørgen Strand Larsen det siste.

Nysigneringa Sheldon Bateau teikna seg også i målprotokollen, men uheldigvis for feil lag med eit sjølvmål.

Strømsgodset og Ranheim testa også vinterforma på spansk gras fredag. Dei spelte 0–0 mot kvarandre i Sotogrande. Ranheim hadde dei største sjansane og var nærast siger. Den største moglegheita var eit stolpetreff frå Ivar Sollie Rønning.

