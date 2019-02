Riiber skuffa og er langt bak, Schmid med godt utgangspunkt

sport

Jarl Magnus Riiber hoppa 121 meter i VM-bakken. Årets verdscupvinnar har slite med å finne seg til rette i den spesielle Bergisel-bakken. Han fekk 123,8 poeng, og er 59 sekund bak teten.

Jan Schmid fekk til 129 meter, men den tyske veteranen Eric Frenzel matcha lengda til nordmannen og med 130,5 meter går han ut 10 sekund føre nordmannen.

Espen Bjørnstad hoppa 120,5 meter og fekk 123,0 poeng. Han 52 sekund bak landsmannen Schmid.

Jørgen Graabak var kanskje den som skuffa mest av nordmennene. Med 108,5 meter har han eit umogleg utgangspunkt føre langrennet. Han er 2.19 minutt bak leiaren.

Austerrikaren Mario Seidel har vore god på alle treningar og går ut 5 sekund bak Frenzel på andreplassen.

Rennet var ikkje utan dramatikk. Då estlendaren Kristjan Ilves fall og mista skia vart det ein stopp i rennet. Den løpske skia hamna over tryggingsnettet og landa der TV-stasjonane har intervjusonene sine. Nettet vart sett opp etter at norske Thomas Aasen Markeng hamna over reklamegjerdet under treninga på onsdag.

Langrennet over 10 kilometer startar 16.15.

(©NPK)