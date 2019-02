Solskjær kryssar fingrane for stjerneduo før gigantoppgjeret

sport

Det fortel Solskjær til heimesidene til klubben. Den offensive duoen mista FA-cupkampen mot Chelsea, som United vann 2-0, men det skal altså vere mogleg at dei rekk å møte erkerival Liverpool.

Det er i så fall raskare enn venta.

– Eg håper og trur at Anthony vil bli klar, og eg håper at Jesse vil bli klar. Det er to ulike skadar. Kanskje det er meir håp, også med Anthony, men han har ein sjanse. La oss vente og sjå. Vi har framleis eit par dagar med trening igjen, seier Solskjær.

Martial og Lingard har vore viktige under perioden til nordmannen i Manchester United. Sidan Solskjær tok over klubben i desember, har han framleis ikkje tapt i ligaen. Søndag kjem ein ny tøff test. Då kjem gulljagande Liverpool på besøk.

