Gode VM-tal for NRK

NRK kan seie seg godt fornøgd med opningshelga i ski-VM i Seefeld. Under finalane på søndag i klassisk lagsprint hadde statskanalen eit snitt på 1.060.000 sjåarar, ein marknadsdel på 87,5 prosent, skriv Dagens Næringsliv.

Då tok Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen gull for herrar, mens Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla vart nummer tre i dameklassa.

Dagen før spurta Sjur Røthe inn til gull på 30 kilometer fellesstart. Det vart følgt av 851.000 Tv-sjåarar, ein del på 90,9 prosent. Tidlegare same dag gjekk Therese Johaug inn til overlegen siger på 15 kilometeren, noko 790.000 sjåarar fekk med seg.

Ifølgje avisa nyt TV 2 framleis godt av at Ole Gunnar Solskjær har ansvaret for Manchester United. På betalingskanalen for Premier League såg 228.000 menneske på 0-0-kampen mot Liverpool, mens 119.000 brukarar følgde oppgjeret på TV 2 Sumo.

