Zuccarello banas beste i debuten, men ut med skade

Berre eit døgn etter at Mats Zuccarello vart offentleggjord som Dallas Stars-spelar, var nordmannen i aksjon for den nye klubben. Og det vart ein hendingsrik affære for 31-åringen.

Zuccarello stod for både målgivande pasning og scoring i den første kampen sin. Han vart kåra til banas beste.

– Det var spennande. Det er gøy å vere her. Eg kan seie med ein gong at det er eit bra lag, det kjendest som vi spelte ein god kamp, seier han ifølgje nhl.com.

Så kom nedturen då han måtte av isen. Han blokkerte eit skot og såg ut til å ha store smerter i handa. Ifølgje VG skal det vere snakk om eit brot i høgrearmen.

– Det er skikkeleg, skikkeleg trist akkurat no at dette skjedde, men forhåpentlegvis kjem eg raskt tilbake, sa Zuccarello like etterpå.

Dallas Stars skrivar på Twitter etter undersøkingar at Zuccarello måtte stå over den siste perioden med «skade i overkroppen». Det blir opplyst at han vil vere ute med skaden i fire veker.

Målpoeng etter 11 minutt

Dryge 11 minutt var spelt då 31-åringen sikra det første målpoenget sitt for Dallas. Zuccarello var nest sist på pucken då Radek Faksa sette inn 1–0. Seinare i perioden auka Stars leiinga til 2–0.

Berre eitt minutt og 44 sekund inn i den andre perioden kom den store augneblinken i kampen med norske auge. Då auka Mats Zuccarello til 3–0.

Men Chicago Blackhawks gav ikkje opp. Berre eit drygt minutt seinare reduserte dei til 3-2, og i byrjinga av avslutningsperioden sette Jonathan Toews inn 3–3 for heimelaga.

Det skulle uansett bli jubel for Dallas. Omtrent halvspelt i den tredje perioden sørgde Jason Spezza for 4–3 etter overtalsspel.

Rangers-profil brast i gråt

Mats Zuccarello forlét New York Rangers som ein publikumsfavoritt. Han fekk 509 kampar for storklubben, og var svært godt likt både blant medspelarar og supporterar.

Fleire uttrykte kjensler etter at nordmannen forlét klubben. Stjernekeeper Henrik Lundqvist la i alle fall ikkje skjul på at han kom til å sakne Zuccarello. Saman har dei to arrangerte velgjerdskampar i Noreg i fleire år, og har vore gode venner utanfor bana.

Då han i eit intervju med MSG Networks vart spurt om kva Zuccarello har betydd både på og utanfor banen, brast Lundqvist i tårer.

– Eg … Det er tøft. Han er ein god venn. Beklagar. Eg klarer ikkje å gjere dette, sa Lundqvist.

