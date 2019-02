Iversen: – Har grudd oss til å ta ut stafettlaget

sport

– Vi får bruke litt tid i ettermiddag. Det uttaket har vi grudd oss litt for i heile år, for vi har litt for mange gode løparar, sa Iversen til NTB etter 10-kilometeren tysdag i klassisk stil i Seefeld.

Der fekk han sjå Therese Johaug ta eit nytt gull, medan Ingvild Flugstad Østberg gjekk inn til bronse. Dei to er sikre kort på stafetten.

Spørsmålet er korleis resten av laget skal komponerast.

– Vi har ei som heiter Maiken Caspersen Falla som utmerkt godt kan gå fem kilometer, og i tillegg har vi Kari Øyre Slind som kan gjere det same. I tillegg har Ragnhild Haga òg komme hit, så vi har sju, sa Iversen til NTB.

– Vi har tenkt mykje på dette og har vel ein plan. No får vi setje oss ned og spikre eit slagkraftig lag, føydde han til.

Han understreka samtidig at laget ikkje gir seg sjølv.

Gav seg sjølv gjorde det heller ikkje at Therese Johaug skulle vinne 10-kilometeren. Lenge vart ho pressa av svenske Frida Karlsson.

– Det vart tettare enn vi hadde håpt på, men det gjekk heldigvis bra. Derfor er vi veldig letta og glade, sa Iversen.

Han avviste samtidig at dei heilt store skiskilnadene gjorde seg gjeldande.

Sølvvinnar Karlsson er landslagstrenaren imponert over.

– Imponerande. Ho vart jo nemnd som outsider saman med enkelte andre, men eg trur ingen hadde tru på at ho skulle halde heilt inn, sa Iversen.

– Ein løpar for framtida?

– Ja. Ho er ung og uferdig, men når ho presterer så godt i seniormeisterskap gjentekne gonger, er ho openbert ein løpar for framtida. Vi får nokon å bryne oss på der.

(©NPK)