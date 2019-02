Uslåelege Johaug tok nytt VM-gull

sport

Med gull nummer to på to forsøk i årets VM er Johaug framleis uovervunnen i distanserenn denne sesongen. Samtidig sikra ho at Noreg har tatt seks av sju moglege langrennsgull så langt i VM.

19 år gamle Karlsson frå Sverige tok sølvet føre bronsevinnar Østberg.

– Å fy flate så tungt det var. Eg måtte verkeleg bite tennene saman. Det var eit jobbeløp frå A til Å. Eg var så stiv på toppen og uti bakkane der. Føtene var stokk stive, men eg klarte å skjerpe meg på slutten, sa Johaug til NRK etter gulløpet.

Ho var full av beundring over Karlsson, som vart slått med 12,2 sekund.

– Eg visste at Frida kom til å gå bra i dag. Ho er god på klassisk. Det er vanvitig imponerande, sa Johaug.

– Det er heilt fantastisk. Eg er i sjokk. Det er så kult å kunne gjere sitt beste løp i eit verdsmeisterskap, sa Karlsson.

Sterk Karlsson

Den svenske junioren opna sterkt på den individuelle starten i Seefeld, og leidde ved dei første passeringane. Johaug og Østberg hadde valt seine startnummer, og var drygt fire og tre sekund raskare enn svensken etter 1,2 kilometer.

Fem hundre meter seinare leidde Johaug med fire sekund på Østberg og over sju på Karlsson. Maskina frå Dalsbygda klarte ikkje å auke leiinga dei neste kilometrane. Ved halvveges løp var avstanden framleis sju sekund mellom Johaug og Karlsson, medan Østberg hadde falle av.

Johaug heldt avstanden ved neste passering, men 3,2 kilometer før mål var den krympa til 4,8 sekund.

– På andrerunden oppå der var det berre fire sekund. Eg tenkte «det skal eg ta». Eg berre beit tennene saman på stakinga. Eg trur all den staketreninga var det som gjorde at eg tok gullet her i dag, for det var der eg tok sekund på Frida, sa ein fornøgd Johaug.

VM-revansj

30-åringen måtte kjempe i det tunge føret i Austerrike, men ho heldt stand og hadde bestetid i mål med marginen til 12,2 sekund. Østberg hamna 35,6 sekund bak Johaug. Det var fattige 1,4 sekund føre finske Krista Pärmäkoski.

Med sigeren følgde Johaug opp gullet ho tok på skiathlon. Ho har no ni VM-gull i karrieren.

Det var samtidig ein revansj for Johaug, som vart nummer 27 etter ein smørebom på same distanse i Falun-VM i 2015. I Falun vann Johaug tre gull. I år har ho framleis moglegheiter til å toppe det.

Torsdag er neste gullsjanse for kvinnene. Då går dei 4 x 5 kilometer stafett. To dagar seinare ventar 30 kilometer fellesstart.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen enda 1.09 minutt bak Johaug og vart nummer 10. Heidi Weng vart nummer 19.

