Zuccarello skal operere inn plate i armen

Nettstaden NHL.com melde om operasjonen måndag kveld.

Dallas Stars-direktør Jim Nill seier Mats Zuccarello skal opererast tysdag.

– Det er ein operasjon for å sette på plass ei plate. Det gjer berre at det blir lækt fortare. Det er ikkje noka stor greie, seier Nill til DallasStars.com.

Ifølgje han var det ikkje eit komplisert brot Zuccarello pådrog seg i 4-3-sigeren borte mot Chicago Blackhawks. Plata som skal leggast inn, skal berre sørge for å halde beinet i armen på plass mens alt gror, slik at Zuccarello er klar for å spele igjen om fire veker.

–Fire veker, så tek vi ei ny evaluering etter det, seier Nill.

