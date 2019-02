Dopingrazzia i Seefeld-VM, to austerrikarar til avhøyr

sport

Austerrikes norske landslagstrenar Trond Nystad stadfestar overfor NRK at to av utøvarane til laget vart tatt inn til avhøyr etter ein razzia på hotellet. Han vil ikkje seie kven det dreier seg om.

ARD-reporter Hajo Seppelt, som spesialiserer seg på doping og korrupsjon i idretten og har vore leiande i avsløringar mellom anna av den statsstøtta russiske dopinga, var den som først melde om politiaksjonen. Han skriv på Twitter at austerriksk og tysk politi i ein koordinert aksjon har slått til fleire stader samtidig både i Seefeld og i Erfurt i Tyskland.

Ein time før start på 15 kilometer klassisk for menn melde Seppelt at det er Austerrikes, Estlands og Kasakhstans VM-lag som er under mistanke, og han antydar at mistanken gjeld bloddoping.

Austerriksk politi har varsla ein pressekonferanse om saka klokka 15.00 onsdag.

Ukjent for dei norske

Dei første meldingane gjekk berre ut på at det var slått til mot fleire lag i Seefeld. Noreg avviste at dei har fått besøk.

– Ingen har vore hos oss, seier Noregs landslagslege Øystein Andersen til NTB.

Heller ikkje Sverige er involvert.

– Vi har ikkje høyrt noko, seier Sveriges medieansvarlege Katarina Medveczky til NTB.

Det er austerriksk politi som koordinerer aksjonen. Seppelt melder at mistankane truleg har samanheng med utsegner den tidlegare dopingdømte austerrikske langrennsløparen Johannes Dürr kom med i ARD-dokumentaren «Die Gier nach Gold» (begjæret etter gull) i januar.

Straffbar

Dürr fortalde i dokumentaren at han fekk hjelp frå Tyskland til å drive med bloddoping.

Doping blir ramma av straffelova både i Austerrike og Tyskland, og særleg austerriksk politi har tidlegare vore svært aktive med aksjonar mot dopingmistenkte utøvarar og lag.

Overfor ORF varsla austerriksk politi ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Aksjonen i Erfurt er ifølgje Seppelt retta mot ein idrettslege med tilknyting til eliteutøvarar mellom anna i nordiske greiner. Det skal dreie seg om Mark Schmidt, tidlegare lege for sykkellaget Gerolsteiner.

