Endeleg lykkast det for Lundby i VM, tok hoppgullet med knapp margin

Lundby har dei to siste sesongane vore den dominerande kvinnehopparen, og onsdag toppa ho det med eit populært VM-gull i Seefeld. Ho vann 0,5 poeng føre tyske Katharina Althaus.

24-åringen frå Bøverbru sette som 14-åring først utfor eit VM-renn for kvinner i 2009. Ho har deltatt i alle fem VM-konkurransane, og ho hadde fjerdeplass frå Lahti for to år sidan som beste resultat. Også den gongen leidde ho etter ein omgang. Skilnaden frå 2017 var at den regjerande OL-vinnaren har fått mykje meir sjølvtillit i hoppinga si og har sete åleine på toppen ei rekke gonger.

Lundby hoppa 106,5 meter i første omgang og leidde med 1,6 poeng. Ho landa på 104,5 meter i finalen og var til slutt eit halvt stilpoeng føre.

Althaus fekk opp 108 meter og tangering av bakkerekorden til Lundby frå dagen før. I finalen landa ho på 107 meter med gode stilkarakterar. Ho fekk 259,1 poeng.

Bronsen gjekk til det austerrikske heimehåpet Daniela Iraschko-Stolz. Ho var nummer åtte med 101 meter etter første omgang med slo til 105,5 meter i finalen, og avanserte fem plassar.

Anna Odine Strøm var nest best av dei norske med sin 7.-plass med 102 meter i første omgang. I finalen landa ho på 99,5 meter. Med det fall Alta-hopparen tilbake to plasseringar.

Silje Opseth fekk opp 97 og 98,5 meter. Det var to hopp på det jamne, og ho avanserte frå 13.- til 9.-.plass.

Ingebjørg Bråten overraska dei fleste med solid hopping i lagkonkurransen tysdag. I det individuelle rennet landa ho på pene 96 meter i første omgang. Dermed klarte ho å kvalifisere seg til finaleomgangen på 19.-plass. I finalen var ho nok litt for ivrig på hoppkanten, og med 94 meter fekk ho 202,4 poeng som heldt til 25.-plass.

I verdscupen har ho berre vore i to finalar tidlegare. Det var under verdscupopninga i Lysgårdsbakken. I storbakken slo ho òg Maren Lundby og vart nummer 17.

