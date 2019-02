Graabak konkurrerer truleg trass forslått hofte

sport

Han kom seg på beina og gjekk ut av bakken sjølv, men klaga over smerter i hofta.

Landslagstrenar Kristian Hammer opplyser til NTB at Graabak er forslått, men han er positiv før rennet på torsdag.

– Han er ute og går skitur no. Truleg blir han klar til å konkurrere.

Det var i det siste treningshoppet på onsdag i den vesle bakken at det gjekk gale for Graabak. Den dobbelte OL-meisteren frå Sotsji-leikane i 2014 hekta skia i snøen i landingsaugneblinken, fekk ein rotasjon og gjekk over ende.

Han fekk hard medfart og vart liggande på sletta. Der fekk han raskt legetilsyn, og først etter nokre minutt kom han seg på beina og gjekk ut av bakken for eiga maskin.

På NTBs spørsmål om korleis det gjekk, svarte då ein tydeleg bekymra Graabak:

– Det går fint, men eg har vondt i hofta.

Smell

Fallet skapte naturleg nok òg bekymra andletsuttrykk hos den norske landslagsleiinga, som følgde treninga på sletta.

– Han fekk endå ein smell i hovudet òg. Vi får sjå korleis det går dei neste timane. Vi kryssar fingrane, sa Hammer, som seinare på dagen var meir positiv til Graabak-deltaking torsdag.

Espen Andersen vart henta inn i VM-troppen tidlegare denne veka for å ha ein ekstra utøvar på plass i Seefeld.

Tung start

Jørgen Graabak har ikkje hatt eit heldig VM så langt. I den første individuelle konkurransen mislykkast han fullstendig i hoppbakken og valde å droppe langrennsdelen som følgje av at han hadde eit aldeles håplaust utgangspunkt.

Den tunge starten førte vidare til at 27-åringen ikkje fekk plass på det norske laget til lagsprinten søndag.

Graabak vann det siste verdscuprennet før VM og kom naturleg nok til Seefeld med medaljeambisjonar. Så langt har meisterskapet vore ein skuffelse.

