Austerrike trekker stafettlaget etter dopingskandalen

Onsdag vart fem VM-løparar arrestert mistenkte for doping. To av dei var frå Austerrike. Duoen Dominik Baldauf og Max Hauke, som vart nummer seks på lagsprinten tidlegare i meisterskapet, er mistenkte for bloddoping. Sistnemnde ville vore sjølvskriven på éin av fire etappar.

No melder Kronen Zeitung at Austerrike vil trekke sitt stafettlag som eit resultat av skandalen. Etterforskinga av Baldauf og Hauke fører til at VM-vertsnasjonen ikkje har nok seniorløparar til å stille eit sterkt lag.

På kvinnestafetten på torsdag vil heller ikkje Austerrike vere representert, men det er rett og slett fordi dei ikkje har nok kvalifiserte utøvarar.

