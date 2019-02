Gandler godtar at han må gå, avviser at han visste noko

sport

Den austerrikske antidopingeksperten Wilhelm Lilge seier ifølgje Kronen Zeitung at han ikkje trur utøvarar kunne dope seg utan at trenarar og lagleiing visste noko.

– Det er latterleg, trur dei at vi er dumme? Det er utenkeleg at trenarar, som alltid er til stades, ikkje skulle ha skjønt noko. Støtteapparatet må ha fått med seg kva som skjedde, seier Lilge etter at Dominik Baldauf og Max Hauke vart arresterte mistenkte for bloddoping.

Overfor APA viser han til ei formulering i ein dom mot ein trenar: «Når ein trenar i eliteidrett, som arbeider tett mot utøvaren, hevdar at han ikkje visste at utøvaren dreiv med blodmanipulasjon, er han enten ein dårleg trenar eller ein løgnar».

Gandler går i rette med dette.

– Veit du kva kona gjer?

– Sjølvsagt merkte eg ikkje noko. Det er umogleg å kontrollere utøvarane 24 timar i døgnet, og heile systemet vårt baserer seg på tillit. Om ein trur at alle i laget er saman døgnet rundt, så har ein ingen aning om kva vi driv med, seier han til Ö1-Morgenjournal.

– Kva skulle gjort meg mistenksam? Sjetteplass i lagsprinten, eller at dei så vidt greier ei kvalifisering? Kva er teikn på at ein blir lurt? Eg bruker eit døme eg har brukt før: Dei fleste har eit nært forhold til kona si, men veit du heile tida kva ho gjer?

Han seier at han har gjort det han kan for å rettleie utøvarane, og peikar på at Austerrike sidan dopingskandalen i Torino-OL i 2006 er ein av få nasjonar som har ei antidopinglov.

Mislykka

– Kvifor utestenger ikkje IOC alle land som ikkje har ein antidopinglov? Vi austerrikarar har stengt ute alle som har juksa. Sei kva vi kan gjere. Skal vi legge utøvarane våre i lenker for å ha kontroll på dei?

Gandler seier at han tenkte på å slutte allereie før Austerrikes skipresident Peter Schröcksnadel uttalte at sportssjefen må gå ved sesongslutt som følgje av den nye dopingskandalen.

– Sjølvsagt har eg forståing for det, sjølv om eg ikkje har noko å klandre meg sjølv for. I åra der vi har hatt problem har eg saman med forbundet jobba hardt for å skulere dei unge utøvarane og hindre at det kom nye saker. Vi har antidopingkurs på internett. Men eg har ikkje lykkast, og då er det tid for å gå, seier han.

– Nokon må alltid ta ansvaret, og no er det min tur.

