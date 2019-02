Nora Mørk klar for CSM Bucuresti

sport

– Eg er glad det er i boks. Eg føler meg letta med tanke på framtida, eg har fått ro. Det er eit særs godt lag som kjem til å bli endå betre. Det er ein fin by, og eg får godt betalt, seier Mørk til TV 2.

Handballstjerna har vore ute med ein kneskade i over eit år, som var noko av årsaka til at Györ brukte tid før dei valde å gi slepp på den norske juvelen sin. No er ho klar for CSM Bucuresti, som er ein av favorittane til å vinne meisterligaen denne sesongen. Dei ligg for augneblinken på 2.-plass i heimleg liga med 15 sigrar og eitt tap.

– Eg har hatt det veldig bra i Györ. Med laga, spelarane og fansen. Men ting har forandra seg det siste året. Det å gå lenge skadd har vore vanskeleg. Dei ville sjå meg spele igjen, men eg føler eg ikkje har noko å bevise. No veit eg at eg blir frisk og like god, eller helst betre, fortset Mørk.

Mørk har vore gjennom totalt åtte kneoperasjonar og har mista mange meisterskap grunna dårlege kne. No nærmar ho seg eit comeback på handballbanen og skal avslutte sesongen med ungarske Györ. Om alt går etter planen kan ho vere med i troppen i meisterligakampen mot Vipers Kristiansand 9. mars, skriv TV 2.

– Eg veit enno ikkje om eg får bli med, og om eg kan spele litt, men eg håper, avsluttar Mørk.

