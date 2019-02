Riiber stoppa VM-tørken: – No har eg det ubeskriveleg bra

sport

Bjarte Engen Vik vann i Lahti-VM i 2001. Etter det har verdsmeisterskapa vorte dominerte av Finland og ikkje minst Tyskland. Det har vore mykje stong ut for norske kombinertløparar, men torsdag losna det endeleg.

Riiber kom til VM som storfavoritt etter å ha herja i verdscupen heile vinteren, men han vart berre nummer fem i storbakkekonkurransen. Under OL i fjor vart det to sure fjerdeplassar i dei individuelle øvingane. Denne gongen leivde ikkje verdscupvinnaren nokon tvil. Heming-løparen gav ikkje konkurrentane nokon sjanse då han spurta inn til den første VM-tittelen sin.

– No har eg det ubeskriveleg bra. Det gjekk akkurat som eg ønskte. Det var herleg med gode klemmar. Det er godt etter heile denne perioden i Seefeld, sa Riiber til NRK.

Han fann seg aldri til rette i Bergisel, men i OL-bakken i Seefeld følte han seg med ein gong meir heime.

– Det har vore ein lang og tøff veg med mykje motgang. Denne sesongen har det derimot gått min veg, sa Riiber.

– Vi skal hylle Jarl. Dette unner eg han og ikkje minst laget. Det har sete langt inne i lang tid. Det er berre å ta av seg hatten for det han har gjort. Han er ein kjempefyr, snill som eit lam og samtidig så utruleg bestemd og dedikert på det han driv med, sa Espen Bjørnstad om gullvinnaren.

Sølvet gjekk til Austerrikes Bernhard Gruber, medan japanske Akito Watabe tok bronsen.

Braut tysk dominans

Riiber la grunnlaget då han heldt hovudet kaldt i hoppinga. Han landa på 107 meter under ikkje altfor gunstige forhold og sikra seg retten til å gå ut først i langrennet.

– Vi har stolt på guten, og han stolte på seg sjølv. Eg kan ikkje heilt beskrive det, sa landslagstrenar Kristian Hammer.

– Dette betyr utruleg mykje. Tyskarane har fått ti på rad, men no har det snudd. No får vi litt meir merksemd rundt kombinert, og han er ein verkeleg «champ», sa kombinertsjef Ivar Stuan.

Heimehåpet Franz-Josef Rehrl gjekk ut sju sekund bak Riiber i langrennet, men hadde tatt igjen nordmannen før det var gått to minutt. Rehrl fekk det derimot tungt på andrerunden, og det var Bernhard Gruber og Akito Watabe som vart farlegaste utfordrarar.

Etter 6,5 kilometer hadde Watabe og Gruber slutta seg til Rehrl og nordmannen, og det var ein kvartett i gullkampen. Ut på sisterunden var det berre tre løparar igjen.

Gruber og Watabe kom saman med Riiber inn på oppløpet, men vart parkert i spurten og slått med høvesvis 1,4 og 4,6 sekund.

Tyskland har dominert i meisterskap, men torsdag vart Johannes Rydzek beste tyskar på 8.-plass.

Bjørnstad på sjette

Trønderen Espen Bjørnstad fekk det endeleg til å stemme i hoppbakken og gjekk ut som nummer to berre 6 sekund bak landsmannen, men hadde ingen stor dag i sporet. Allereie etter ein kilometer var avstanden nesten 25 sekund. Han skjerpa seg og tok 6.-plassen.

Det var lenge uklart om Jørgen Graabak skulle delta etter at han fall stygt under treninga på onsdag. Trønderen gjekk ut 1,31 bak Riiber på 27.-plass og gjekk seg til slutt opp til 9.-plassen.

Jan Schmid, som tok sølv både i det første individuelle rennet og saman med Riiber på lagsprinten, enda på 21.-plass etter å ha vore 16. best i bakken.

