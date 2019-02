Stadfesta: Poltoranin er blant dei fem arresterte VM-utøvarane

sport

Poltoranin stilte ikkje til start på 15 kilometer onsdag, noko som fekk mange til å slutte at 31-åringen var blant dei fem som vart arrestert mistenkte for bloddoping. Torsdag stadfestar Kasakhstans olympiske komité at landsmannen deira er involvert.

– Vi skal forsvare utøvaren vår, seier talsperson Samal Nauryzova ifølgje nyheitsbyrået AP.

Poltoranin har deltatt i fire OL og vunne to VM-medaljar. Han har 12 verdscupsigrar i karrieren.

I tillegg til Poltoranin er den austerrikske duoen Max Hauke og Dominik Baldauf arrestert. Det same er to utøvarar frå Estland, men identiteten deira er førebels ikkje bekrefta.

