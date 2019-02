Thingnes Bø mistar verdscuppoeng

sport

Den norske skiskyttaren og Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) har saman vorte samde om dette. Det skriv forbundet i ei pressemelding torsdag morgon.

Årsaka er at Thingnes Bø i eit renn i Soldiers Hollow i USA 16. februar berre skaut fire av fem skot på ståande skyting. Thingnes Bø tok sjølv kontakt og informerte om dette, og no har dei altså vorte samde om at han mistar dei 43 verdscuppoenga han fekk for fjerdeplassen, og dessutan premiepengane på 7000 Euro, som svarer til snaue 70.000 kroner.

(©NPK)