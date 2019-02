Thingnes Bø mistar verdscuppoeng og premiepengar

sport

Den norske skiskyttaren og Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) har saman vorte samde om dette. Det skriv forbundet i ei pressemelding torsdag.

Årsaka er at Thingnes Bø i jaktstarten i Soldier Hollow i USA 16. februar skaut berre fire av fem skot på siste ståande skyting og gjekk siste runde med eit skot i magasinet.

Thingnes Bø tok sjølv kontakt og informerte om dette, og no har dei altså vorte samde om at han mistar dei 43 verdscuppoenga han fekk for fjerdeplassen, og dessutan premiepengane på 7.000 euro, som svarer til snaue 70.000 kroner. Beløpet vil gå til dei bak han på resultatlista.

– Det var eit godt, gammaldags arbeidsuhell, ein fjern augneblink. Det var idiotisk, men eg trudde eg hadde skote fem skot. Det er vanskeleg å forklare kva som gjorde at eg skaut berre fire gonger. Eg har aldri gjort det før, sa Thingnes Bø til NTB under mediemøtet i Meråker torsdag.

Ferdig med saka

– Denne saka er ferdig for meg. Eg kontakta juryen rett etter løpet og innrømte regelbrotet og at det var min eigen feil. Eg vil få fram at eg ville ikkje fått noka straff dersom eg ikkje hadde tatt initiativ sjølv. Ønsket mitt er at IBU kan gjere alt dei kan for å forhindre liknande feil i framtida, seier Johannes Thingnes Bø i pressemeldinga.

IBU skriv at det ubrukte skotet vart funne i magasinet etter løpet, men at det ikkje vart rapportert inn på grunn av manglande kommunikasjon i juryen.

– Dette var uheldige omstende, men etter å ha samarbeidd med Johannes meiner vi at vi har funne den beste løysinga. Etter den manglande kommunikasjonen i Soldier Hollow var det ikkje mogleg ifølgje regelverket å endre dei offisielle resultata etterpå. Samtidig ville det ikkje vere rettferdig for Johannes å få poenga og premiepengane når TV-bilda tydeleg viste feilen, seier Felix Bitterling i IBU.

Jaktar verdscupsiger

– Eg fekk beskjed om at juryen var avslutta og at resultata var offisielle, men eg måtte berre ta ansvar for det eg hadde gjort. Eg ville gå føre som eit godt døme og trekke meg sjølv frå lista, seier verdscupleiaren til NTB.

Johannes Thingnes Bø har vore i fantastisk form denne sesongen. 24-åringen har 12 verdscupsigrar allereie, og han er på veg mot siger i samandraget.

At han no blir fråteken poeng gjer at han fell ned til 936 poeng samanlagt. Avstanden ned til Aleksandr Loginov på andreplass er framleis komfortabel. Russaren er framleis 291 poeng bak nordmannen. Franske Simon Desthieux er nummer tre, 300 poeng bak Thingnes Bø.

Nordmannen har allereie tangert Ole Einar Bjørndalens norske rekord for talet på verdscupsigrar i éin sesong med 12, og jaktar Martin Fourcades rekord på 14. sigrar frå 2016/17-sesongen.

– Rekordane har eg ikkje tenkt noko på, men eg tenker heile tida på verdscupen totalt og å få flest mogleg poeng. Det er der eg har lagt all energien, seier han til NTB.

Thingnes Bø og resten av verdseliten reiser til Sverige i mars. Då er det VM i Östersund.

