Video viser dopingtatte Hauke med nål i armen

NRK er blant media som har fått tilgang til klippet. Det viser ein hovudristande Hauke sitjande med ei nål i armen medan han er omringa av austerriksk politi.

– Det er jo surrealistisk. Eg synest jo berre synd på guten, at han kan vere så dum at han går i dopingfella. Det høyrer ikkje heime nokon stad i internasjonal idrett. At han blir teken er jo berre ei lykke for idretten, seier Noregs landslagssjef Vidar Løfshus då NRK viste han sjokkvideoen.

I alt fem langrennsløparar vart arresterte under dopingrazziaen i VM-byen Seefeld onsdag. Torsdag vart det kjent at Hauke til liks med landsmannen sin Dominik Baldauf hadde erkjent bruk av bloddoping. Det har òg Kasakhstan-stjerna Aleksej Poltoranin gjort, ifølgje austerriksk påtalemakt.

Alle tre er sett fri etter å ha gitt fyldige svar i avhøyr. Estlendarane Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv er framleis arresterte. Avhøyra med desse to er ikkje over. Totalt ni personar vart onsdag arresterte i saka, der fire er tyske bakmenn.

Noregs landslagstrenar Eirik Myhr Nossum kommenterte òg dopingsaka då han møtte pressa torsdag kveld, men det gjorde han før Hauke-videoen vart offentleggjort.

– Det er ekstremt trist det som har skjedd, men eg føler eg veit litt lite om heile saka. Det skal visstnok vere stadfesta at det gjeld dei utøvarane det var rykte om i starten, og eg er veldig glad at vi har eit system som fangar opp dette og tar dei som prøver seg på juks, sa Nossum.

